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إخلاء سبيل 38 مشجعًا للفيصلي الأردني

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إخلاء سبيل 38 مشجعًا للفيصلي الأردني إخلاء سبيل 38 مشجعًا للفيصلي الأردني

التحرير

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أخلت نيابة باب شرقي، برئاسة المستشار وليد الشوربجي، سبيل 38 شخصًا من جماهير نادي الفيصلي الأردني، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدها الإسكندرية مساء أمس الأحد، في المباراة التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضى التونسي والفيصلى في نهائي البطولة العربية.

وضبطت أجهزة أمن بالإسكندرية 38 من مشجعي الفيصلي الأردني، بعد أحداث الشغب التي وقعت بعد خسارة فريقهم أمام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتم اقتياد المشجعين إلى قسم باب شرقي، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب وتحطيم منشآت عامة والاشتباك مع الأمن خارج الاستاد ورشقه بالحجارة، وزجاجات فارغة وشعارات مسيئة وسب وقذف.

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يذكر أن  السفير الأردني، تواجد في الإسكندرية عقب الواقعة بهدف إنهاء ما حدث والإفراج عن الموقوفين حتى يعودوا الى بلادهم أمس، إلا أن الإجراءات -قد حالت دون ذلك- مما أدى إلى تأخير الإفراج عنهم حتى صباح اليوم.

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التحرير

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