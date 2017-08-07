الأهلي يتسلم من «الجبلاية» الإجراءات التنظيمية للموسم الجديد

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تلقى اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إخطارًا من اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، بشأن الإجراءات التنظيمية لمسابقات الموسم الجديد وعملية قيد اللاعبين.

وأخطر اتحاد الكرة، النادي الأهلي بأن قائمة الفريق للموسم الجديد ستتضمن 30 لاعبًا للفريق الأول، وأيضًا لفرق 97 و99 و2000، بينما تضم قائمة فريقي 2001 و2002، « 35 لاعبًا» لكل فريق، فيما ستتكون قائمة فريق 2003 من 45 لاعبًا.

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كما أبلغ اتحاد الكرة النادي الأهلي بموعد القيد الأولى لقائمة الفريق الجديدة بداية من 10 أغسطس الجاري، وحتى 18 أغسطس، بينما ستكون فترة التسجيل الشتوية بداية من 1 إلى 31 يناير من العام المقبل.