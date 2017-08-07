المانيا تنتقد خطط أردوغان لتوحيد زي المعتقلين في قضايا الإرهاب

برلين - (د ب أ):

وجهت الخارجية الألمانية انتقادات حادة لخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوحيد زي المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب خلال مثولهم للمحاكمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر اليوم الاثنين في برلين: "بأية حال من الأحوال فإنه من الغريب أن يتهم شخص هناك دولتنا باتباع أساليب نازية، ثم يفعل هو أشياء تعيد إلى أذهاننا نحن الألمان ذكريات سيئة لأوقات سيئة في ألمانيا".

يذكر أن أردوغان أعلن مطلع هذا الأسبوع مجددا عن إلزام كافة المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب بارتداء زي موحد خلال مثولهم أمام المحاكم.

ووفقا لهذه الخطط، فإن المشتبه في مشاركتهم في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016 سيرتدون بدلة بقطعة واحدة "أوفرول" ذات لون بني، بينما سيرتدي كافة المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب سراويل وسترات بنية.

وكان أردوغان طالب لأول مرة بتطبيق هذا الزي في يوليو الماضي على غرار معتقلي معسكر "جوانتانامو" الأمريكي في كوبا.

وتأتي هذه الخطط في أعقاب ارتداء أحد المعتقلين المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب لقميص مكتوب عليه باللغة الإنجليزية "بطل" خلال مثوله أمام المحكمة.

يذكر أن عددا من الألمان تم القبض عليهم في تركيا خلال الأشهر الماضية في أعقاب محاولة الانقلاب بتهم تتعلق بالإرهاب، من بينهم الصحفي دينيز يوجيل والمترجمة ميسالي تولو كورلو والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر.

وفي سياق متصل، انتقد شيفر التدهور الواضح لشروط اعتقال شتويتنر عقب نقله إلى سجن تحقيقات خارج إسطنبول الأسبوع الماضي، وقال: "الأمر برمته صار مخفيا وتطور في الواقع إلى مأساة إنسانية".