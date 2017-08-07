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أردوغان: الإنقلابيون والإرهابيون "سيرتدون زيا موحدا"

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مصراوي Masrawy

أردوغان: الإنقلابيون والإرهابيون "سيرتدون زيا موحدا"

03:54 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ارتدى ضابط سابق في القوات الخاصة قميصا كتب عليه "

لندن (بي بي سي)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن كل المشتبه بهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 سيرتدون زيا بنيا لدى مثولهم أمام المحكمة.

ويأتي ذلك بعدما ظهر متهم أمام المحكمة وهو يرتدي متهم يرتدي قميصا كتب عليه "بطل".

وأضاف أردوغان أن "الإرهابيين" أيضا سيرتدون سترة وسروالا بنية اللون أمام المحكمة. ويستخدم هذا الوصف للإشارة إلى مؤيدي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وعلى المتمردين الأكراد.

واعتقلت الشرطة نحو ثلاثين شخصا يرتدون أقمصة كتب عليها "بطل"، حسبما قالت قناة "سي إن إن تورك" الاخبارية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في بلدة مالاتيا شرقي البلاد "لن يسمح لهم (المتهمين) بعد ذلك بالمثول أمام المحكمة بما يحلو لهم من ثياب".

وفي ذكرى محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي طالب أردوغان بزي للسجناء "كما في غوانتانامو". وفي المعتقل الأمريكي يرتدي السجناء المتهمين بالإرهاب زيا برتقاليا.

وقال أردغان إنه يجب "اجتثاث" جميع مؤيدي غولن الذين ينحي عليهم باللائمة في محاولة الانقلاب التي قتل فيها 260 شخصا، حين حاول ضباط الإطاحة بأردوغان وهاجموا البرلمان.

وقال أردوغان إن المتهمين "يكذبون طوال الوقت" في المحكمة.

و اعتقل أكثر من 50 ألف شخص وأقيل 150 ألف من موظفي الدولة في محاولة للـ "تطهير" بعد محاولة الانقلاب.

وواجهت تركيا انتقادات دولة واسعة وقوية للحملة الواسعة على من تصفهم بأنهم ساندوا الانقلاب، والتي تتم في ظل حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد.

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