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مبعوث لأمير الكويت يتوجه إلى السعودية ثم مصر

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مصراوي Masrawy

مبعوث لأمير الكويت يتوجه إلى ثم

03:48 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مبعوث لأمير الكويت يتوجه إلى السعودية ثم مصر

الكويت - (د ب أ):
غادر مبعوث لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ظهر اليوم الاثنين، الكويت متوجها إلى السعودية ثم مصر.

 وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مبعوث الأمير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح غادرا إلى السعودية لتسليم رسالة خطية من أمير البلاد إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 بعدها سيتوجه المبعوث إلى مصر لتسليم رسالة خطية من أمير البلاد إلى الرئيس عبدالفتاح .

 ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. وتقوم الكويت بجهود وساطة للتقريب بين الجانبين.

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