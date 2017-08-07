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الحكومة تنفي احتراق ملفات العملاء في جهاز القاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

تنفي احتراق ملفات العملاء في جهاز القاهرة الجديدة

03:53 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الحكومة تنفي احتراق ملفات العملاء في جهاز القاهرة الجديدة

كتب- محمد غايات:

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باحتراق ملفات عملاء وزارة الإسكان في جهاز القاهرة الجديدة.

وقال المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، إنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أن جميع ملفات العملاء الموجودة في جهاز القاهرة الجديدة آمنة تمامًا ولم تتعرض لأي تلفيات.

وأضافت، أن ما حدث هو مجرد ماس كهربائي نشب بأحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة بقاعة استقبال العملاء ونتج عنه احتراق ذلك الجهاز فقط ولم ينتج عنه ضياع أي معلومات أو بيانات.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن بدء فروع بنك التعمير والإسكان بمختلف المحافظات في استقبال مقدمات الحجز لعدد 24 ألف قطعة أرض التي أعلنت عنها سابقاً، بداية من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 من الشهر نفسه، حيث تتراوح مساحات الأراضي بين 209م2 و1500م2، وذلك في 19 مدينة جديدة، موضحة أنه تم توفير طريقتين للسداد الأولى عن طريق التحويل البنكي بنظام السويفت أو بنظام ACH، والطريقة الثانية، عن طريق شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن توفير هاتين الطريقتين للسداد، يأتي حرصاً من البنك للتيسير على العملاء في التقدم للحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز، وتسهيل وإنهاء الإجراءات، فضلاً عن حماية المتقدم للحجز من مخاطر التنقل بمبلغ جدية الحجز وحمل النقدية، وتماشيًا أيضاً مع توجيهات الدولة لتعزيز الشمول المالي.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة المختلفة، منعاً لحدوث البلبلة بين المواطنين، وتضارب المعلومات والأرقام حول المشروعات التي تنفذها الوزارة، وهو ما يؤثر في الثقة بين الوزارة والمواطنين.

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