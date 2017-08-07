معلومات الوزراء: لا يوجد صفحة رسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على "فيسبوك"

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار منسوبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من واقع صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وذكر المركز ، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث نفى صحة تلك الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة ومجهولة المصدر التي تم تداولها عنه..مؤكدا عدم وجود أية صفحة رسمية له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وفي سياق متصل، أكد الجهاز أنه يرحب بكل الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم ومساندة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك للقيام بالدور المنوط به من خلال الموقع الالكتروني الرسمي والوحيد للجهاز ww.caoa.gov.eg.

وناشد الجهاز رواد موقع التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التي تبثها، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف وراءها.

وأشار إلى أن الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "ww.caoa.gov.eg" هو الأداة الوحيدة الرسمية والمتاحة للتواصل مع جميع المواطنين ولاستقبال كافة الآراء ونشر كل الأخبار المتعلقة بالجهاز.

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