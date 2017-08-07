وزير القوى العاملة: أؤكد مصداقية فرص العمل.. والمصانع تحتاج عمالة مدربة 03:48 م الإثنين 07 أغسطس 2017

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاثنين، 165 عاملاً عقود عاملهم بعدد من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.جاء ذلك في ملتقى التوظيف الذي نظمته مديرية القوي العاملة بالتعاون مع محافظة بورسعيد، ومركز بورسعيد للتعليم "مطرانية الأقباط الأرثوذكس"، بحضور القس بول أنطوان نيابة عن الأنبا تواضروس مطران الأقباط الأرثوذكس، وأيمن قطامش مدير المديرية.وقال الوزير، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه يحرص على حضور تسليم العقود لتأكيد مصداقية فرص العمل ومواجهة أى شائعات خاصة بوهمية تلك الفرص، موضحا أن كثير من المصانع تكون في حاجة إلى عمالة مدربة قادرة على الإنتاج، ومن هذا المنطلق أولت الوزارة اهتماما خاصا هذا العام بملف التدريب، وجعلته الملف الرئيسي.كما أوضح أن الوزارة ستقوم بتوقيع بروتوكولات للتدريب في 12 محافظة منهم 5 مع صندوق تمويل التدريب، ومثلهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن اثنين مع منظمة الهجرة الدولية.وخاطب الوزير الشباب قائلاً: "هذا العقد هو بداية المشوار وعليكم الاجتهاد في العمل والإخلاص واكتساب المهارات حتى تبنى مصر بسواعد أبناءها"، مضيفاً أن بناء المجتمع هم مسئولية الجميع سواء حكومة أو أصحاب أعمال أو الشباب القادر على العطاء والبناء ولابد أن يتكاتف الجميع من أجل رفعة شأن الوطن".ووجه الوزير الشباب بضرورة تبنى الفكر الإيجابي حتى ننهض بالمجتمع في وقت قصير، مطالباً أصحاب المصانع بتعديل مرتبات عقود العمل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.ومن جانبه أشاد المحافظ عادل الغضبان بالجهد المبذول من وزارة القوى العاملة في خلق فرص عمل تليق بالعامل المصري وتوفر له حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة لها دور مهم في توفير فرص العمل من خلال خلق الاستثمارات والتعاون مع رجال الأعمال الجادة في بناء المصانع وتوفير فرص عمل ملائمة.وقال إنه في خلال عام تم بناء 5 مصانع استراتيجية في المحافظة ستعمل على زيادة الإنتاجية بالمحافظة نهاية 2017، فضلا عن توفير فرص للتدريب بخبرة ألمانية وأمريكية وإيطالية.وفي نفس السياق قال القس بول أنطوان في كلمته التى القاها نيابة عن الانبا تواضروس: إن إقامة ملتقى التوظيف جاء استجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال طاقات الشباب قائلا: "إن مصر لن تبنى الا بسواعد أبناءها".​

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