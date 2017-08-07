أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حساسين يعتذر لـ"الأعلى للإعلام" عن واقعة رفع الأحذية في برنامجه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حساسين يعتذر لـ"الأعلى للإعلام" عن واقعة رفع الأحذية في برنامجه

03:48 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتبت - هاجر حسني:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت تظلم من قناة العاصمة أكد فيه سعيد حساسين، مذيع برنامج انفراد، الذي رفع فيه ضيوفه الأحذية أنه قدم اعتذارًا على الهواء مباشرة للمشاهدين عن هذا التصرف ويلتمس قرار المجلس بإلغاء وقف البرنامج لمدة شهر.

وأضاف شوقي، في تصريح له اليوم الإثنين، أنه من المنتظر أن تناقش لجنة الشكاوى في اجتماعها، الأربعاء المقبل، التظلم المقدم لاتخاذ التوصية المناسبة وعرضها علي المجلس، متابعًا "المجلس ينفذ القانون ويراعي حرية الإعلام وحقوق المشاهدين".

كان المجلس اتخذ قرارًا في اجتماعه، الأربعاء الماضي، بإيقاف برنامج انفردت والذي يقدمه حساسية لمدة شهر، بسبب مخالفة البرنامج المعايير الإعلامية وتبادل الضيوف السباب على الهواء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التنظيم والإدارة" يحدد موظفي الندب لـ"الأعلى لتنظيم الإعلام" خلال شهر

    أخبار

  • "الأعلى للإعلام": إعداد وثيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إعلانات

    أخبار

  • "الأعلى للإعلام": استضافة شيماء سيف لشريف مدكور "أذت مشاعر المشاهدين"

    أخبار

  • ورشة مشتركة بين "الأعلى للإعلام" و"البيئة" لعمل خطط توعوية للمواطنين

    أخبار

إعلان

e367924a43.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"