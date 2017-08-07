حساسين يعتذر لـ"الأعلى للإعلام" عن واقعة رفع الأحذية في برنامجه

كتبت - هاجر حسني:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت تظلم من قناة العاصمة أكد فيه سعيد حساسين، مذيع برنامج انفراد، الذي رفع فيه ضيوفه الأحذية أنه قدم اعتذارًا على الهواء مباشرة للمشاهدين عن هذا التصرف ويلتمس قرار المجلس بإلغاء وقف البرنامج لمدة شهر.

وأضاف شوقي، في تصريح له اليوم الإثنين، أنه من المنتظر أن تناقش لجنة الشكاوى في اجتماعها، الأربعاء المقبل، التظلم المقدم لاتخاذ التوصية المناسبة وعرضها علي المجلس، متابعًا "المجلس ينفذ القانون ويراعي حرية الإعلام وحقوق المشاهدين".

كان المجلس اتخذ قرارًا في اجتماعه، الأربعاء الماضي، بإيقاف برنامج انفردت والذي يقدمه حساسية لمدة شهر، بسبب مخالفة البرنامج المعايير الإعلامية وتبادل الضيوف السباب على الهواء.