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بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة "إسماعيل"

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مصراوي Masrawy

بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة "إسماعيل"

03:43 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتب- محمد غايات:
بدأ منذ قليل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استعدادات لعيد الأضحى وتوفير اللحوم الحمراء بالأسعار المناسبة للمواطنين.

كما يناقش الاجتماع ملاحظات بعض الوزارت الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لإحداث التوافق على الائحة التنفيذية للقانون.

كان رئيس الوزراء قد وجه في أوائل شهر يوليو الماضي بتشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية له، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة على أن يتم إدارج مسودة الائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت.

 

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مصراوي Masrawy

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