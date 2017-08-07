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الصحة تبدأ المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) بوزارة القوى العاملة

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مصراوي Masrawy

الصحة تبدأ المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) بوزارة القوى العاملة

03:41 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الصحة تبدأ المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) بوزارة القوى العاملة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، البدء في حملة المسح الطبى الشامل لفيروس "سى" للعاملين بوزارة القوى العاملة، ضمن خطة الوزارة والتى تستهدف مسح جميع العاملين بالدولة لاكتشاف الفيروس والقضاء عليه.

‫أوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الحملة تستهدف مسح جميع العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والذي تصل أعدادهم إلى ٩٥٠ موظف، وذلك من خلال ٤ فرق من قطاع الطب الوقائي وتستمر على مدار اليوم وغداً.

وقال الدكتور راضي حماد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المسح يتم عن طريق تحليل ELISA والذي يتم من خلال سحب العينة عن طريق الدم، لافتا إلى أنه من يتم اكتشافة مصاب بالفيروس يتم توجيهه للعلاج على نفقة التامين الصحي.

‫ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لودارة الصحة والسكان ، أن المسح الطبي الشامل يشمل محورين الأول طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2015 لسنة 2016 ‪لفحص كلاً من طلبة الفرقة الأولى من الجامعات بالاضافة إلى فحص المساجين وراغبي السفر للخارج و المتبرعين بالدم ومرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات و العاملين بالقطاع الصحي‪ .

‫ويهدف المحور الثاني إلى الوصول لجميع المصابين بالفيروس بالقرى والنجوع، الجدير بالذكر أن المسح الميدانى لأكتشاف الفيروس بالقرى بدأ من قرية البراجيل مركز ملوى بمحافظة المنيا فى 21 يناير 2017.

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