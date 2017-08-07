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الصحة: 19 مصابًا في حادث انقلاب سيارة عمال بـ6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

الصحة: 19 مصابًا في حادث انقلاب سيارة عمال بـ6 أكتوبر

03:38 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الصحة: 19 مصابًا في حادث انقلاب سيارة عمال بـ6 أكتوبر

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إصابة 19 مواطنا في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال بالطريق الدائري، نزلة محور 26 يوليو، بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، في بيان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سياراة إسعاف مجهزة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لافتا الى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكسور متفرقة بالجسد، واشتباه مابعد الارتجاج، وخدوش وسحجات وكدمات، مؤكدا على توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.​

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