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رئيس حزب المؤتمر: تأييدنا لترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية جاء بتوافق مع "دعم مصر"

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مصراوي Masrawy

رئيس حزب المؤتمر: تأييدنا لترشح لفترة رئاسية ثانية جاء بتوافق مع "دعم "

03:33 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر

كتبت- مروي شوقي:

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن تأييد حزبة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية تالية جاءت بعد مناقشات مع "ائتلاف دعم مصر"، كونة يتبنى السياسة ذاتها في تأييد السيسي.

وأضاف صميدة في تصريحات لمصراوي، أن السبب وراء مطالبتهم السيسي بترشيح نفسه لاستكمال مشواره، هو أنه من غير المتوقع أن يأتي رئيس جديد يهد ما بناه الرؤساء السابقين، و"لذا مصر تحتاج إلى شخص يُكمل الإنجازات والمشاريع القومية للنهوض بمصر، والرئيس أخذ عدة قرارات صعبة في الآونة الأخيرة لم يرض عنها بعض الاشخاص لاختلاف الرؤى، ولذا فإن إعلان تأييدنا للرئيس لفترة تانية حتى يرى الشعب تلك الإنجازات".

وعن المطالبات بتعديل المدة الرئاسية في الدستور، قال رئيس حزب المؤتمر: "هذا أمر يخص البرلمان للموافقة عليه أو لا، علاوةً على ضرورة عمل حملة شعبية لمعرفة هل سيجد ذلك استحسان المواطنين، ومهمتنا التعبير عن رأينا والإعلان عنه والنزول للشارع في حملات لدعم الرئيس حتى يحين موعد الانتخابات الرئاسية".

وأشار صميدة، إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب، خلال الفترة القادمة لتوحيد الجبهة لتأييد الرئيس.

وكان قد بدأ المؤتمر الصحفي صباح اليوم لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بحضور حامد الشناوي،الأمين العام للحزب، وأحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وجميع القيادات في مقر الحزب بمنطقة جاردن سيتي وسط القاهرة. ​

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مصراوي Masrawy

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