أطباء الغربية تطالب بإقالة "شرشر" بسبب "الزبالة".. ووكيل الصحة: فيديو مفبرك

الغربية – مروة شاهين :

أعلن مجلس نقابة الاطباء بمحافظة الغربية اليوم الإثنين فى بيان إعلامي عن استنكار أعضاءها التصريحات التى أطلقها الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة عن زملائه وقوله بـ"ثلاثة أرباعهم بالزبالة " واتهامهم بالتقصر فى العمل وأنهم سبب فى فساد منظومة الصحة وإهمالها، بحسب البيان .

وكشف البيان أن مجلس النقابة ومكتبه بالمحافظة أجري احتماعا طارئا لبحث الاجراءات حيال واقعة صدور ألفاظ نابية من جهه وكيل وزارة الصحة وهو ما يعد "إهانة لزملاء المهنة" .

وذكر البيان أن وكيل وزارة الصحة تجاوز كافة أعراف وأدبيات المهنة الذي يمتهنها هو شخصيا رغم علمه بتسجيل تصريحات فيديو وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاء في البيان:"قد فات على (وكيل الوزارة) أن من يخطيء من الأطباء فهناك الطرق القانونية المعروفة لذلك وليس التشهير والقذف والشتيمة التي تعمم ولا تخص " مشيرا أن وكيل الوزارة لم يعد قادرا على التعامل مع زملائه من الاطباء بالطرق المشروعة واستعاض عنها بالسب جهرا ما لا يترك سبيلا إلا المطالبة لإقالته وترك موقعه فورا".

كما وافق مجلس النقابة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال شخص "وكيل الوزارة " بتوجيه بلاغ إلى النائب العام بواسطة الشئون القانونية بنقابة الفرعية ومخاطبة النقابة العامة للأطباء مصر بتحويله إلى لجنة أداب المهنة وتأديبه .

وقال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، لـ" مصراوي" إن الفيديو المنشور علي مواقع التواصل الإجتماعي مفبرك وغير صحيح و مقتطع منه أجزاء كثيرة وكان ضمن حواري مع مجموعة من الأطباء في واخر نقاشي داخل مكتبي".

وعن بيان النقابة أكد شرشر أنه لم يتلف اي بيانات من النقابة ولم يطلع عليه، مطالبًا أعضاء النقابة بالتحقق من الفيديو ومشاهدته كاملا وعدم الإنصات إلي مروجي الإشاعات .