انطلاق مهرجان "ليالي الصيف" بمكتبة مصر العامة في دمنهور.. الخميس

البحيرة - أحمد نصرة:

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع البحيرة، المهرجان الأول للصيف تحت عنوان " ليالي الصيف" بالمسرح الروماني بالمكتبة.

ينطلق المهرجان الخميس المقبل وتستمر العروض حتي يوم الإثنين 28 أغسطس، ِبمشاركة فرق "كورال مكتبة دمنهور، البحيرة للموسيقي العربية، كورال الشباب والرياضة بالبحيرة، البحيرة للفنون الشعبية، البحيرة للفنون الشعبية للأطفال و الطلائع، وشادي الألحان للإنشاد الديني".

ويختتم المهرجان بعرض لفرقة كفر الدوار للموسيقي العربية، كما يصاحب المهرجان ورش فنية للأطفال، تقام على مدار الشهر، وتبدأ الحفلات في الثامنة مساءً.