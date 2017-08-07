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بالصور.. وزير القوي العاملة: توقيع بوتوكلات للتدريب في 12 محافظة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير القوي العاملة: توقيع بوتوكلات للتدريب في 12 محافظة

03:32 م الإثنين 07 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الإثنين، إنه الوزارة ستوقع بروتوكولات للتدريب في 12 محافظة، منهم 5 مع صندوق تمويل التدريب، ومثلهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واثنين مع منظمة الهجرة الدولية.

وأشار "سعفان"، خلال حضوره حفل توزيع عقود الملتقى الوظيفي للشباب، والذي نُظم خلال الشهر الماضي من قِبل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين بمحافظة بورسعيد، إلى حرصه على حضور تسليم العقود، لتأكيد مصداقية فرص العمل ومواجهة أي شائعات خاصة بوهمية تلك الفرص.

وأوضح "سعفان" أن كثير من المصانع تكون في حاجة إلى عمالة مدربة قادرة على الإنتاج، من هذا المنطلق أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا هذا العام بملف التدريب، وجعلته الملف الرئيسي.

وخاطب الوزير الشباب قائلًا: "أن هذا العقد هو بداية المشوار وعليكم الاجتهاد في العمل والإخلاص واكتساب المهارات حتى تبنى بسواعد أبناءها، وأن بناء المجتمع هو مسئولية الجميع سواء حكومة أو أصحاب أعمال أو الشباب القادر على العطاء والبناء ولابد أن يتكاتف الجميع من أجل رفعة شأن الوطن"، مطالب إياهم بضرورة تبنى الفكر الإيجابي للنهوض بالمجتمع في وقت قصير.

وشدد وزير القوي العاملة علي أصحاب المصانع بتعديل مرتبات عقود العمل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

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