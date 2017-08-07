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ضبط 633 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

ضبط 633 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

03:43 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ضبط 633 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب – سامح غيث:
شنت الإدارات العامة لـ (مباحث المصنفات، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء) عدة حملات لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بناء على توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عن ضبط 2811 قضية متنوعة، بينهم (633) قضية سرقة تيار كهربائي، وتنفيذ 304 حكم قضائي، إضافة الى تأمين تنفيذ (53) قرار إزالة لتعديات على منافع الري والصرف والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الإخلال بالقانون.

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