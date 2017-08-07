تحرير 98 ألف مخالفة مرورية خلال 48 ساعة
تحرير 98 ألف مخالفة مرورية خلال 48 ساعة
03:35 م الإثنين 07 أغسطس 2017
حملات مرورية - أرشيفية
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية بالشوارع والطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، لفرض الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.
أسفرت الحملات خلال الـ 48 ساعة، بناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 98 ألف و931 مخالفة مرورية متنوعة، و2346 دراجة نارية مخالفة، 372 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المخدرات تم ضبط 14 حالة قيادة، وحجز (1196) دراجة نارية مخالفة، ورفع 200 سيارة ودراجة نارية مخالفة متروكة بالشوارع والميادين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون
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