في يوم خسوف القمر.. تعرف على أشهر معتقدات المصريين

كتبت- هاجر حاتم:

سوف تشهد مصر والوطن العربي اليوم خسوف جزئي وكلي على القمر سوف يستمر قرابة الساعتين في السابعة والثلث مساءً، وفقًا لما ذكره معهد البحوث الفلكية المصري، وفي هذا الحدث هناك بعد الاعتقادات الشائعة للمصريين التي ربطها البعض بالفراعنة بخلاف القول السائد في تلك اللحظات عن وصف القمر بأنه "مخنوق".

بعض الأطفال في صعيد مصر كانوا ينتظرون تلك الظاهرة ليتجولوان فى الشوارع مرددين بعض الأغاني منها "يا بنات حور الجنة سيبوا القمر يتهنى"، "يا بنات الحور سيبو القمر دا القمر معذور"، " فاطمة بنت النبي عملت رز بلبن، حلفت ما دوقه لا إن فتح القمر"، " يا قمر يا مكسوف اطلع من الخسوف".

وقال المؤرخ بسام الشماع ان الأقاويل الشعبية تتدعي ان هناك مرجعية تاريخية منذ أيام الفراعنة عن الخسوف ، على اعتبار أن هناك صلة بين "حور" اله كان يعبده الفراعنة قديمًا، ولكن هذا الأمر برمته غير صحيح، لأنه ليس هناك فى التاريخ أي معلومة تؤكد ذلك.

والقصة كما روتها بعض المواقع أن الاله حور كان يحارب خصومه وصادف ذلك ليلة نصف الشهر عند خسوف القمر، وهنا كلما جاء خسوف القمر، خرجت الأهالي من بيوتها لتطلب من الإله حور ألا يحارب خصمه".