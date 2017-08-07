إحالة موظف و5 آخرين للجنايات بتهمة سرقة 700 ألف جنيه من "محصل مياه"

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، اليوم الاثنين، إحالة موظف بشركة المياه و5 آخرين للجنايات، لاتهامهم بسرقة 700 ألف جنيه من "محصل مياه" تحت تهديد السلاح بمنطقة السلام.

كشفت التحقيقات، تخطيط الموظف المتهم، بالاشتراك مع المتهمين الآخرين لسرقة محصل الشركة بعد تسلمه الأموال من الشركة، والذهاب لإيداعها بأحد البنوك.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين رصدوا طريق المتهم، وفي منطقة خالية من المارة قطعوا عليه الطريق، وأشهروا أسلحة نارية في وجهه، واستولوا على مبلغ 700 ألف جنيه، وفروا هاربين، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.