الحكومة: لا صحة لإصابة الأسماك المصرية بفيروس "بلطي البحيرات"

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصابة الأسماك المصرية النيلية بفيروس "بلطي البحيرات" (Tilapia Lake Virus).

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، موكدةً أن مصر خالية من فيروس البلطي (Tilapia Lake Virus)، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تفيد بوجود هذا الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسماك المصرية النيلية في حالة صحية متميزة، وأن السمك "البلطي" المصري من أحسن وأجود الأنواع على مستوى العالم، وأن معامل الوزارة معتمدة دولياً ونتائجها معترف بها.

وأوضحت وزارة الزراعة أن السبب الرئيسي وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام مجموعة من الباحثين بنشر بحث عن انتشار فيروس (Tilapia Lake Virus) ببعض المزارع المصرية دون أدلة علمية، وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بنشره على موقعها الإلكتروني منذ شهر مايو الماضي بالرغم من أنها ليست جهة اختصاص، وليست جهة إعلان عن أمراض، مشيرةً إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والاتصالات مع منظمة "الفاو" لطلب سحب هذه المعلومة الخاطئة وتوضيح عدم دقتها.

وأوضح المركز أن الوزارة أعلنت أنه عقب التنسيق الكامل مع منظمة "الفاو" والتحقق مما تم نشره على موقعها الإلكتروني تم التأكد أن مصر خالية تماماً من الفيروس، وأن المعلومات التي تداولتها المنظمة حول وجود الفيروس اعتمدت على تقارير بحثية غير مؤكدة ومن جهة غير رسمية.

وأضافت أنها تعمل مع منظمة "الفاو" لوضع خطة مشتركة تستهدف التأكيد على استدامة خلو مصر تماماً من فيروس بلطى البحيرات على أن يتم ذلك من خلال آلية تضمن كفاءة نظم الإدارة المزرعية للإنتاج السمكي لمصر خاصةً أن منظمة "فاو" تهتم بتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية بمشاركة صغار المزارعين.