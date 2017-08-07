الحكومة تنفي طرح لحوم حمير مفرومة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بطرح لحوم حمير مفرومة بالمجمعات الاستهلاكية.

وقال المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, موكدةً على سلامة وصلاحية اللحوم المفرومة التي تباع بالمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي للاستهلاك الأدمي، موضحة أن ما يتردد عن طرح لحوم حمير مفرومة داخل المجمعات الاستهلاكية مجرد شائعات لا أساس لها إطلاقاً من الصحة.

وأضافت الوزارة ، أن هناك حملات رقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق, بالإضافة للحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ومصادرتها مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى.

كما أعلنت الوزارة عن استئناف إطلاق قوافل السيارات المحملة باللحوم والدواجن المجمدة للمناطق الشعبية والمكتظة بالسكان التي تخلوا من فروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين حيث يصل سعر اللحوم البرازيلية إلى 60 جنيهاً بدلاً من 69 جنيهاً، والدواجن إلى 31 جنيهاً للكيلو، لافتةً إلى أنه يتم ضخ 3 أطنان يومياً من اللحوم والدواجن.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).