ميركل تنفي خضوع مكتب المستشارية لنفوذ لوبي السيارات

برلين - (د ب أ):

نفت الحكومة الألمانية اتهامات بخضوع مكتب المستشارية لنفوذ لوبي السيارات في ألمانيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة أولريكه ديمر اليوم الاثنين في برلين: "لا يوجد حالة واحدة قُدم فيها مسودة خطاب لجهات خارجية لمراجعتها".

وذكرت ديمر أن خطابات المستشارة أنجيلا ميركل يتم صياغتها والموافقة عليها داخليا دائما.

وتأتي تصريحات ديمر بعدما تكشف مطلع هذا الأسبوع أن رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل، طلب من الإدارة المركزية لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات مراجعة بيان حكومي حول أزمة فضحية الديزل بالمجموعة .

تجدر الإشارة إلى أن فايل عضو في مجلس الإشراف والإدارة لـ"فولكسفاجن" بحكم منصبه كرئيس لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.

وذكرت ديمر أن الحكومة الألمانية تتلقى يوميا الكثير من آراء الشركات ومجموعات المصالح وتجري محادثات معهم حولها، وقالت: "بعد ذلك تأخذ الحكومة الألمانية قراراتها بالطبع باستقلالية تامة ووفقا لمسارات اتخاذ القرار السياسي".