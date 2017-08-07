أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل تنفي خضوع مكتب المستشارية لنفوذ لوبي السيارات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل تنفي خضوع مكتب المستشارية لنفوذ لوبي السيارات

03:24 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ميركل تنفي خضوع مكتب المستشارية لنفوذ لوبي السيارات

برلين - (د ب أ):
نفت الألمانية اتهامات بخضوع مكتب المستشارية لنفوذ لوبي السيارات في ألمانيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة أولريكه ديمر اليوم الاثنين في برلين: "لا يوجد حالة واحدة قُدم فيها مسودة خطاب لجهات خارجية لمراجعتها".

وذكرت ديمر أن خطابات المستشارة أنجيلا ميركل يتم صياغتها والموافقة عليها داخليا دائما.

وتأتي تصريحات ديمر بعدما تكشف مطلع هذا الأسبوع أن رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل، طلب من الإدارة المركزية لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات مراجعة بيان حكومي حول أزمة فضحية الديزل بالمجموعة .

تجدر الإشارة إلى أن فايل عضو في مجلس الإشراف والإدارة لـ"فولكسفاجن" بحكم منصبه كرئيس لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.

وذكرت ديمر أن الحكومة الألمانية تتلقى يوميا الكثير من آراء الشركات ومجموعات المصالح وتجري محادثات معهم حولها، وقالت: "بعد ذلك تأخذ الحكومة الألمانية قراراتها بالطبع باستقلالية تامة ووفقا لمسارات اتخاذ القرار السياسي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ألمانيا تعيد عائلات مهاجرة إلى إيطاليا

    أخبار

  • البحث عن مشتبه فيهما على خلفية انفجار مقهى للشيشة في ألمانيا

    أخبار

  • اتفاقات وصفقات عسكرية.. "وسيلة قطر لاستمالة الغرب"

    أخبار

  • لاجئون في اليونان يتهمون برلين بمنعهم من الالتحاق بعائلاتهم في ألمانيا

    أخبار

إعلان

841c16538f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون