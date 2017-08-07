إصابة 3 أشخاص في سقوط سقف مسكن ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 3 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، اثر سقوط سقف عقار كائن بشارع دمنهور والتجارى بحى العرب عليهم.

استقبل مستشفي بورسعيد العام "الأميري" كل من: "على عبد الحميد محمود"، 24 عام، مصاب بجرح بالأذن اليمنى، و"أميرة محمد"، 27 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات، و"حازم محمود عبد الحى"، مصاب بسحجات وكسر بالقدم اليسرى، اثر سقوط سقف عقار عليهم.

جاري تقديم الاسعافات والعلاج اللازم للمصابين، واخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.