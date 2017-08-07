مورينيو أول مدرب في التاريخ يتخطى حاجز المليار إسترليني

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أصبح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أول مدرب في التاريخ يتخطى حاجز المليار جنيه إسترليني، في إبرام الصفقات وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأنفق المدرب السابق لكل من تشيلسي وريال مدريد ومدرب مانشستر يونايتد الحالي 1.1 مليار جنيه إسترليني متفوقًا على كل من كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا.

ويعد بيب جوارديولا، المدرب الأكثر نشاطًا في الميركاتو الحالي بإنفاقه نحو 200 مليون إسترليني للتعاقد مع لاعبين مثل كيلي والكر وبيرناردو سيلفا.

ومع ذك أصبح مورينيو، أول مدرب يتخطى حاجز المليار دولار بالتعاقد هذا الصيف مع روميلو لوكاكو بـ75 مليون إسترليني ونيمانيا ماتيتش مقابل 40 مليون إسترليني وفيكتور ليندلوف مقابل 31 مليون إسترليني.

وأنفق مورينيو 1,1 مليون إسترليني في مسيرته التدريبية الممتدة لـ17 عامًا، بينما أنفق أنشيلوتي على إبرام الصفقات 970 مليون إسترليني في 22 سنة.



ويعد جوارديولا أكثر المدربين إنفاقًا للأموال في أقل مدة زمنية، وذلك بعدما أنفق المدرب الإسباني 859 مليون إسترليني خلال 9 سنوات فقط.

ويعد بول بوجبا هو أغلى صفقة أبرمها جوزيه مورينيو في مسيرته التدربية وذلك عندما اشترى اللاعب الفرنسي من صفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي مقابل 89 مليون إسترليني.

وفيما يلي أغلى الصفقات التي أبرمها مورينيو:

1- بول بوجبا: 89 مليون إسترليني

2- روميلو لوكاكو: 75 مليون إسترليني

3- نيمانيا ماتيتش: 40 مليون إسترليني

4- دييجو كوستا: 35 مليون إسترليني

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5- لوكا مودريتش: 33 مليون إسترليني

6- فيكتور ليندلوف: 31 مليون إسترليني

7- ويليان: 30 مليون إسترليني

8- سيسك فابريجاس: 30 مليون إسترليني

9- إيريك بايلي: 30 مليون إسترليني

10- أندريه شيفشينكو: 30 مليون إسترليني

- أكثر 3 مدربين إنفاقًا للأموال على الصفقات:

1- جوزيه مورينيو: 1,1 مليار إسترليني (17 عامًا)

2- كارلو أنشيلوتي: 970 مليون إسترليني (22 عامًا)

3- بيب جوارديولا: 859 مليون إسترليني (9 سنوات)