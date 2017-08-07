كوفاسيتش سلاح الريال لخطف «ديبالا» من برشلونة

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فتح نادي ريال مدريد، أبواب التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، مستغلا رغبة النادي الإيطالي في ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الإثنين، أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، أبدى استعداده للتنازل عن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، إضافة لدفع نحو 80 مليون يورو إلى السيدة العجوز لضم ديبالا.

وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن مسؤولي البيانكونري يرغبون في الحصول على أكبر استفادة مالية، من وراء صانع ألعابه الأرجنتيني، ولا يقبل برحيله بأقل من 120 مليون يورو على الأقل.

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وأردفت الصحيفة أن كوفاسيتش صاحب الـ(23 عامًا)، تقدم البيانكونيري بعرضين لمدريد للحصول على خدماته، سواء عن طريق الشراء أو استقدامه كمعار مع الاحتفاظ بالحق في الشراء.

وأتمت «موندو ديبورتيفو» أن المفاوضات لاتزال مستمرة، خاصة وأن ريال مدريد يعلم بوجود مفاوضات من برشلونة، للتعاقد مع ديبالا، وهو يريد إفساد الصفقة عليه.