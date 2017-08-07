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دورتموند عن اتفاق ديمبلي مع برشلونة: «شائعات مستمرة لن تتوقف حاليًا»

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دورتموند عن اتفاق ديمبلي مع برشلونة: «شائعات مستمرة لن تتوقف حاليًا» دورتموند عن اتفاق ديمبلي مع برشلونة: «شائعات مستمرة لن تتوقف حاليًا»

التحرير

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أكد ميشيل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أنّه لا يعلم شيئًا عن وجود اتفاق بين جناح الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي، وبرشلونة الإسباني، للانضمام للقلعة الكتالونية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أكدت اقتراب ديمبلي من برشلونة، بصفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، ليكون خليفة للبرازيلي نيمار، الذي انضم لباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فسخ عقده مع البلوجرانا، ودفع 222 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

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وقال المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، في تصريحات نقلتها «إي إس بي إن» الأمريكية: «لا أعرف أي شيء يتعلق باتفاق بين برشلونة وديمبلي، هذه الشائعات تلاحقنا بصورة مستمرة ويبدو أنها لن تتوقف حاليا».

يذكر أن ديمبلي صاحب الـ(20 عامًا)، انضم لصفوف بوروسيا في صيف 2016 بمبلغ 15 مليون يورو، بعد أن كان قريبًا من قلعة «كامب نو» قادمًا من رين الفرنسي، ليلعب 49 مباراة في الموسم الماضي مسجلًا 10 أهداف وصنع 21 أخرى.

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التحرير

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