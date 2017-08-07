أنشيلوتي: روما سيتأثر برحيل محمد صلاح

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، إنّ نادي يوفنتوس هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكالتشيو في الموسم الجديد، فيما سيتأثر روما برحيل محمد صلاح لصفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الإثنين.

وأضاف المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ: «يوفنتوس فاز بستة ألقاب دوري متتالية، لذلك من الواضح أنهم لا يزالون المفضلين للفوز بالدوري، حتى لو خسروا لاعبًا مثل بونوتشي، فريق أليجري لديه عقلية الفوز، وهو يستطيع التغلب على رحيل أي لاعب، كما أن نافذة الانتقالات لم تغلق بعد، وفي إمكانهم التوقيع مع بعض اللاعبين».

وأضاف كارلو أنشيلوتي: «في الوقت نفسه وصل دوجلاس كوستا إلى اليوفي، وهو اللاعب الذي كنت أمتلكه في ميونيخ، أنه جيد وسريع وسيظهر بشكل جيد في إيطاليا، والشيء المهم هو أن البيانكونيري لديه دفاع قوي، حيث كان ذلك عاملاً حاسمًا على المدى الطويل في نجاحات الفريق، أليجري يعرف ما يفعله».

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وفيما يخص نادي ميلان، تحدث أنشيلوتي قائلًا: «يسرني أن أرى عودة الحماس لميلان، فالتأهل إلى الدوري الأوروبي علامة جيدة، مشجعي الفريق ينتظرون عودته، وهي نقطة انطلاق رائعة بالنسبة لهم، لدي فضول لرؤية مونتيلا وهو يضع تشكيل الفريق، ولكن هناك شيء واحد يجب أن يقال هو أنه يحتاج إلى الوقت، فلا يمكنك طهي وجبة كبيرة في نصف ساعة، كما أن طريق النمو يتضمن بعض الخسائر والعقبات».

وأتم أنشيلوتي بالحديث عن إنتر قائلًا: «كانوا يملكون قوامًا قويًا ولكنهم يملكون أيضًا مدربًا جيد جدًا، على مقاعد بدلائهم لوتشيانو سباليتي، فهو سيحفز هذه المجموعة، وهم كانوا أقوياء الموسم الماضي، والمدرب سيضيف لهم، وهو سيرحب ببعض اللاعبين الجدد حال وصولهم».