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رئيس برشلونة عن رحيل نيمار: لا يوجد لاعب أكبر من النادي

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رئيس برشلونة عن رحيل نيمار: لا يوجد لاعب أكبر من النادي رئيس برشلونة عن رحيل نيمار: لا يوجد لاعب أكبر من النادي

التحرير

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تحدث رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، عن الكيفية التي رحل بها نيمار، عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أنهم أصدروا شكوى لـ«يويفا» حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وقال بارتوميو، إنّ نيمار بات جزء من تاريخ النادي، ولكنه يبنغي عليه التمتع بالوضوح أكثر عند الإعلان عن رغبته في الرحيل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي لاعب في العالم أكبر من برشلونة.

وأضاف بارتمويمو، أنّ برشلونة أدرك جيدًا أن هناك احتمالية لرحيل نيمار، لذا تم وضع شرط جزائي كبير في عقده وهو الأمر الذي أفاد البرسا كثيرًا، ففي حال قرر نيمار البقاء فسيستفيد الفريق من تواجد لاعب كبير في صفوفه وفي حال قرر الرحيل سيستفيد من الحصول على أموال ضخمة من وراءه كما حدث.

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وأشار بارتوميو، إلى أن برشلونة سينفق الـ222 مليون يورو، بحكمة من أجل تطوير النادي، مؤكدًا على أن البرسا يتواجد في مكانة مميزة للغاية الأن من أجل التعاقد مع اللاعبين.

وتطرق بارتوميو، للحديث عن باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن تاريخ برشلونة يمتد لـ118 عامًا ولعب في صفوفه أعظم اللاعبين في التاريخ ويتواجد به نحو 140 ألف عضو وهم أعضاء غير مملوكين لشيوخ أو لأموال أحد.

وذكر بارتوميو، أنّ هناك قيم في برشلونة تتجسد في ولاء لاعبين بحجم ليونيل ميسي وأندريس إنيستا، فهناك قيم أهم بكثير من الأموال.

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التحرير

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