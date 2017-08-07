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الحكومة تنفي حذف من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية

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مصراوي Masrawy

تنفي حذف من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية

03:19 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الحكومة تنفي حذف من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية وكذلك حذفهم من البطاقات التموينية، مشيرا إلى ان الخبر عار تماما من الصحة.

وقال المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، إنه قام بالتواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية وأن ما يتردد من أنباء تهدف لإثارة وبلبلة الرأي العام.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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