حي الهرم يشن ينظم حملات مكبرة تستهدف التعديات على محطات الكهرباء بهضبة الأهرام

كتبت- ندى الخولي:

نظم حي الهرم برئاسة اللواء إبراهيم عبدالعاطي، بالتعاون مع قطاع الهضبة وشرطة المرافق بالحي حملتين مكبرتين استهدفت إزالة التعديات على محطة محولات منطقة هضبة الأهرام.

وأفاد بيان صادر عن الحي، اليوم الإثنين، أن الحملة الأولى انطلقت يوم السبت الماضي، وتوجهت إلى محطة كهرباء هضبة الأهرام ومدخل منطقة التجنيد، حيث تم رفع عدد 17 كشكًا متنوعًا ما بين أكشاك سجائر ومشروبات كما تم رفع عدد 3 "غرزة" شاي و"تندة" أمام كشك عصير على أسوار محطة كهرباء هضبة الأهرام.

وفي اليوم التالي، جرى تكرار المرور على القطاع، ورفع 3 أكشاك خشبية، كانوا قد تمت إزالتهم في اليوم السابق، لكن أصحابهم أعادوا نصبهم مرة أخرى، كما قامت برفع 3 صناديق حديدية.

وأصدر اللواء إبراهيم عبدالعاطي، توجيهات لمسؤولي الإشغالات بالمرور اليومي على القطاع ورفع أي إشغالات.

وبحسب البيان، فإن "الحملات تأتي بناءً على توجيهات اللواء، كمال الدالي، محافظ الجيزة، والتي تضمنها كتاب اللواء علاء هراس، نائب المحافظ، والتي شددت على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجان للمرور على محطات الكهرباء بالمحافظة".