أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حي الهرم يشن ينظم حملات مكبرة تستهدف التعديات على محطات الكهرباء بهضبة الأهرام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حي الهرم يشن ينظم حملات مكبرة تستهدف التعديات على محطات الكهرباء بهضبة الأهرام

03:01 م الإثنين 07 أغسطس 2017

  • عرض 8 صورة

    2d4f87af54.jpg

  • عرض 8 صورة

    f0f4907f8f.jpg

  • عرض 8 صورة

    ec9e44ebde.jpg

  • عرض 8 صورة

    f9cfd246d2.jpg

  • عرض 8 صورة

    1a75ea91db.jpg

  • عرض 8 صورة

    ae32e908e0.jpg

  • عرض 8 صورة

    64d3e6fd51.jpg

  • عرض 8 صورة

    3ef73ed980.jpg

إعادة الألبوم

مدبولي: مشروع

الألبوم التالى

مدبولي: مشروع "المحروسة" في مرحلة التشطيبات النهائية لخدمة سكان المناطق

كتبت- ندى الخولي:

نظم حي الهرم برئاسة اللواء إبراهيم عبدالعاطي، بالتعاون مع قطاع الهضبة وشرطة المرافق بالحي حملتين مكبرتين استهدفت إزالة التعديات على محطة محولات منطقة هضبة الأهرام.

وأفاد بيان صادر عن الحي، اليوم الإثنين، أن الحملة الأولى انطلقت يوم السبت الماضي، وتوجهت إلى محطة كهرباء هضبة الأهرام ومدخل منطقة التجنيد، حيث تم رفع عدد 17 كشكًا متنوعًا ما بين أكشاك سجائر ومشروبات كما تم رفع عدد 3 "غرزة" شاي و"تندة" أمام كشك عصير على أسوار محطة كهرباء هضبة الأهرام.

وفي اليوم التالي، جرى تكرار المرور على القطاع، ورفع 3 أكشاك خشبية، كانوا قد تمت إزالتهم في اليوم السابق، لكن أصحابهم أعادوا نصبهم مرة أخرى، كما قامت برفع 3 صناديق حديدية.

وأصدر اللواء إبراهيم عبدالعاطي، توجيهات لمسؤولي الإشغالات بالمرور اليومي على القطاع ورفع أي إشغالات.

وبحسب البيان، فإن "الحملات تأتي بناءً على توجيهات اللواء، كمال الدالي، محافظ الجيزة، والتي تضمنها كتاب اللواء علاء هراس، نائب المحافظ، والتي شددت على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجان للمرور على محطات الكهرباء بالمحافظة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرصد الإفتاء: استهداف مزرعة البستان بالبحيرة ضربة أمنية موجعة للإرهابيين

    أخبار

  • وكيل "محلية النواب" يقترح إنشاء قطاعًا لشرطة المحليات بإشراف المحافظين

    أخبار

  • بعد "رشوة حي الجديدة".. 5 وقائع مماثلة في 2016

    أخبار

  • محافظ القاهرة: رفع كفاءة تشجير ميدان المطرية وتنظيم مرور "السرفيس"

    أخبار

إعلان

05e386e8f9.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري