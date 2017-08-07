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"الخولى" يكشف تفاصيل لقاء أعضاء البرلمان بالسفير الأمريكى

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مصراوي Masrawy

"الخولى" يكشف تفاصيل لقاء أعضاء البرلمان بالسفير الأمريكى

02:59 م الإثنين 07 أغسطس 2017

النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية

كتب- أحمد علي:

صرح النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن عددا من اعضاء المجلس قد استقبلوا صباح اليوم القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة توماس جولدبرجر، وذلك بناء على طلبه، بعد إرسال رسالة احتجاج من عدد من اعضاء مجلس النواب المصرى للكونجرس الأمريكي بسبب التحذيرات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة لرعاياهم من زيارة .

واضاف الخولى بأن اللقاء تم برئاسة النائب أسامة هيكل وبحضور النواب: داليا يوسف، وكريم دويش، وآمنة نصير، وانجي فهيم ومحمد السلاب، وياسمين أبو طالب، ومحمد زكريا محى الدين، وسوزى رفلة.

وتم من خلال اللقاء توجيه رسالة احتجاج البرلمان المصرى للقائم بأعمال السفير الأمريكى والتعبير عن امتعاض الشعب المصرى من هذه التحذيرات، وتداعياتها على العلاقات المصرية الأمريكية.

وأكد جولدبرجر أنه سينقل هذه الرسالة لواشنطن، وأن البيان الصادر بالتحذيرات من الجانب الأمريكي قد يكون غير موفق فى بعض المصطلحات المستخدمه بالإضافة إلى تأكيده على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وان هذه العلاقة تتسم بالإستراتيجية، كما أعرب عن تتطلعه لتبادل الزيارات بين مجلس النواب المصرى والكونجرس الأمريكى خلال الفترة المقبلة.​

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