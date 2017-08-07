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دعوى قضائية تطالب بأحقية الدكتور محمد هاشم برئاسة جامعة الأزهر

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مصراوي Masrawy

دعوى قضائية تطالب بأحقية الدكتور محمد هاشم برئاسة جامعة الأزهر

03:08 م الإثنين 07 أغسطس 2017

دعوى قضائية تطالب بأحقية الدكتور محمد هاشم برئاسة جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب- محمود الشوربجي:
أقام الدكتور سيد بحيرى المحامي، وكيلاً عن الدكتور محمد أحمد هاشم، دعوى قضائية، اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2017 والذي يتضمن تكليف محمد حسين المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وأحقية الطالب برئاسة جامعة الأزهر كونه أقدم النواب .
اختصمت الدعوى رقم 54909 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد حسين المحرصاوي .
وطالب بحيري في أوراق دعواه بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه ويقضي بإلغاء قرار تكليف المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر

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