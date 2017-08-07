أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بـ"حيلة شيطانية".. مندوبا مبيعات وراء سرقة مكتب بريد "الخيام".. والأمن يكشف التفاصيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بـ"حيلة شيطانية".. مندوبا مبيعات وراء سرقة مكتب بريد "الخيام".. والأمن يكشف التفاصيل

03:04 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مكتب بريد "الخيام"

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، عن هوية شابين انتحلا صفة موظفان بالهيئة القومية للبريد، وسرقا مبلغ 135 ألف جنيه من داخل مكتب بريد "الخيام" في مدينة دار السلام التابعة لمحافظة سوهاج، إذ غافلا موظف المكتب، وسرقاه، ولاذا بالهروب.

كشفت تحريات مباحث النقل والمواصلات أن الموظف "ر. ب. ع"، 43 سنة، بمكتب الخيام هم بالمغادرة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، غير أنه فوجئ بشخصين طرقا الباب الجانبي للمكتب، وادعيا أنهما حضرا للتفتيش على المكتب، وعقب دخولهما غافلا الموظف، وسرقا ما به من أموال قدرت بـ 135 ألف جنيهاً وفرا هاربان بسيارة ملاكي.

وتلقى اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد تعرض الموظف للسرقة والاستيلاء على مبلغ 135 ألف جنيهاً.

شكل الأمن فريق بحث من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية، توصلت جهوده الى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "و م ع"،33 سنة، و"ي م م"، 30 سنة، مندوبي مبيعات، كما ضُبطت السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي استأجرها المتهم الأول من أحد معارض سيارات، وعثرت أجهزة الأمن داخل منزله على مبلغ (100 ألف جنيهاً .

تعرف الموظف على صوريهما، واتهمهما بالسرقة، ومازالت أجهزة الأمن تلاحقهما بمدينة سوهاج.

وأمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط كهربائي سرق الواح رصاص من مستشفى سرطان الأطفال

    أخبار

  • القبض على عاطل أطلق النار على 4 أشخاص في الساحل

    أخبار

  • ضبط عصابة سرقت أتوبيس بترول وتعطل بهم حال هروبهم في الوراق

    أخبار

  • بالصور.. ضبط 8 أطنان "لحمة وفراخ" فاسدة في حملة تموينية بالقاهرة

    أخبار

إعلان

d222efc29f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"