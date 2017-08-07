بـ"حيلة شيطانية".. مندوبا مبيعات وراء سرقة مكتب بريد "الخيام".. والأمن يكشف التفاصيل

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، عن هوية شابين انتحلا صفة موظفان بالهيئة القومية للبريد، وسرقا مبلغ 135 ألف جنيه من داخل مكتب بريد "الخيام" في مدينة دار السلام التابعة لمحافظة سوهاج، إذ غافلا موظف المكتب، وسرقاه، ولاذا بالهروب.

كشفت تحريات مباحث النقل والمواصلات أن الموظف "ر. ب. ع"، 43 سنة، بمكتب الخيام هم بالمغادرة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، غير أنه فوجئ بشخصين طرقا الباب الجانبي للمكتب، وادعيا أنهما حضرا للتفتيش على المكتب، وعقب دخولهما غافلا الموظف، وسرقا ما به من أموال قدرت بـ 135 ألف جنيهاً وفرا هاربان بسيارة ملاكي.

وتلقى اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد تعرض الموظف للسرقة والاستيلاء على مبلغ 135 ألف جنيهاً.

شكل الأمن فريق بحث من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية، توصلت جهوده الى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "و م ع"،33 سنة، و"ي م م"، 30 سنة، مندوبي مبيعات، كما ضُبطت السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي استأجرها المتهم الأول من أحد معارض سيارات، وعثرت أجهزة الأمن داخل منزله على مبلغ (100 ألف جنيهاً .

تعرف الموظف على صوريهما، واتهمهما بالسرقة، ومازالت أجهزة الأمن تلاحقهما بمدينة سوهاج.

وأمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.