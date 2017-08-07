مجازاة 13 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة في المنوفية
مجازاة 13 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة في المنوفية
03:21 م الإثنين 07 أغسطس 2017
الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة
المنوفية - مروة فاضل:
قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الإثنين، مجازاة 13 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، وإحالتهم للشئون القانونية بالمديرية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوكيل الوزارة بمستشفى الناعورة المركزي، وتبين غياب العاملين دون إذن، وتفقدت "سرور" الأقسام الداخلية والاستقبال والطوارئ، وتأكدت من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما عقدت "سرور" اجتماعًا مع مجلس أمناء مستشفيي "الشهداء والزاوية"، وجرت الموافقة على شراء مطبوعات بمبلغ 33 ألف جنيه وأفلام أشعة بـ100 ألف جنيه وشراء مستلزمات طبية بمبلغ 200 ألف جنيه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وكيل "صحة بني سويف" يحيل طبيبة استقبال بمستشفى مركزي للتحقيق
-
الكشف الطبي على 1170 حالة بجنوب سيناء في اليوم الثالث لقافلة الأزهر
-
مجازاة 37 من العاملين بمستشفى الشهداء في المنوفية
-
وكيل صحة المنوفية: لا عدول عن استقالتي إلا برد اعتباري
إعلان
إعلان