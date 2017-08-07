مجازاة 13 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الإثنين، مجازاة 13 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، وإحالتهم للشئون القانونية بالمديرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوكيل الوزارة بمستشفى الناعورة المركزي، وتبين غياب العاملين دون إذن، وتفقدت "سرور" الأقسام الداخلية والاستقبال والطوارئ، وتأكدت من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما عقدت "سرور" اجتماعًا مع مجلس أمناء مستشفيي "الشهداء والزاوية"، وجرت الموافقة على شراء مطبوعات بمبلغ 33 ألف جنيه وأفلام أشعة بـ100 ألف جنيه وشراء مستلزمات طبية بمبلغ 200 ألف جنيه.