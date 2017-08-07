عميد "طب طنطا": مستعدون لعلاج مرضى معهد الأورام بعد قرار هدمه

الغربية- مروة شاهين:

أكد الدكتور أمجد فرحات، عميد كلية طب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الإثنين، أن الكلية ومستشفياتها مستعدة وترحب بتقديم الخدمة الطبية لمرضى معهد الأورام المزمع غلقه بقرار من وزارة الصحة.

وأشار "فرحات" إلى أنه مستعد لاستقبال المرضى، لتقديم العلاج الكيماوي والإشعاعى، لحل أزمتهم وعدم الضغط عليهم.

وكان الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحه بالغربية، قد التقى بعميد كلية طب طنطا، بحضور مستشار وزير الصحة، لبحث إمكانية علاج مرضى معهد الأورام التابع لوزارة الصحة، بعدما تقرر هدم المعهد ونقل المرضى.