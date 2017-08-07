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بالصور.. وكيل أوقاف الإسكندرية للداعيات: لا تعملن لحساب مخلوق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وكيل أوقاف الإسكندرية للداعيات: لا تعملن لحساب مخلوق

03:21 م الإثنين 07 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

طالب الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الداعيات والواعظات إلى التنويع فى أساليب الدعوة والاستفادة من الوسائل الحديثة، مشيرًا إلى أنه قد لا يَقبَلُ شخصٌ الدعوةَ بأسلوب معين ولكن قد يقبلها بأسلوب دعويٍّ آخر.

وقال "العجمي" في ندوة بمعسكر "أبى بكر الصديق"، اليوم الإثنين، للداعيات: "عًليكن دور كبير في تبليغ الدعوة إلى الله، والداعية الفَطِنة إلى الله تعالى عليها أن تسلكَ في دعوتها مسلكَ الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأن تقتدي بهم".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه من منطلقات الدعوة إلى الله أن يَلتَفِتَ الداعية إلى ما عند الله من الأجر والثواب العظيم، ولا يعمل لحسابِ مخلوق، أو لتحصيل منافعَ دنيويةٍ فانية، على حد قوله.

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