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بالصور.. مدير أمن الإسماعيلية يأمر بتعزيزات إضافية لقوات سجن المستقبل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الإسماعيلية يأمر بتعزيزات إضافية لقوات سجن المستقبل

03:20 م الإثنين 07 أغسطس 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصدر اللواء محمد علي شحاتى، مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الإثنين، قرارًا بزيادة عدد الضباط والأفراد المكلفين بتأمين سجن المستقبل، وتوفير حارستين من الفتيات بالإضافة إلى الضابطة المسؤلة عن تفتيش السيدات الزائرات للسجن.

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن للسجن، برفقة عدد كبير من القيادات الأمنية، والتي التقى خلالها بعدد من المسجونين والأهالي الزائرين لذويهم.

وأمر مدير الأمن بتوفير طبيب داخل السجن بشكل دائم، مع تأكيده على عملية دعم الضباط والمجندين، وبناء "تندة" وكراسي انتظار أمام السجن في أثناء التفتيش، من أجل توفير الراحة للزائرين.

وقال مدير الأمن، خلال زيارته للسجن ولقائه بالزائرين والمسجونين: "نراعي البعد الإنساني في المقام الاول.. كلكم زي أهلي وإخواتي وبراعي إن السجن مكان يعيش فيه إنسان، وبناء على ذلك دعمت السجن بعدد إضافي من الضباط من أجل راحة المساجين".

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