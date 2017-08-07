بسبب "الأفراح".. إحالة مدير مركز شباب بالمنوفية إلى النيابة الإدارية

المنوفية مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إحالة مدير مركز شباب أبوعوالى والمشرف المالي إلى النيابة الإدارية.

وقرر رئيس المدينة إحالة فيصل عبدالسميع عبدالتواب مدير مركز شباب أبوعوالى، وطارق كامل طلبة المشرف المالي للمركز إلى الشئون القانونية والنيابة الادارية ، لثبوت ما وصفه مسئوليتهم فى السماح للمواطنين بإقامة أفراح بمركز الشباب بمقابل مادى، مخالفين بذلك قوانين وتعليمات العمل وذلك من خلال المتابعة والمرور على المركز .

وأشار بيومى بأنه سيجرى تعيين مدير جديد لمركز شباب أبوعوالى مع إحالة المذكورين إلى الشئون القانونية بالمدينة والنيابة الادارية والعامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .