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قطع المياه 3 ساعات عن 3 مناطق غربي الأقصر

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مصراوي Masrawy

قطع المياه 3 ساعات عن 3 مناطق غربي الأقصر

03:10 م الإثنين 07 أغسطس 2017

قطع المياه 3 ساعات عن 3 مناطق غربي الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلن وليد الأدفاوى، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، قطع المياه عن محطة البعيرات لمدة 3 ساعات، موضحًا أن قطع المياه يرجع إلى ضم شركة "إيجيكو" للمقاولات خط 400 على خط 600 والمغذي لمنطقة البعيرات غربي الأقصر.

وقال "الأدفاوي" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن قطع المياه يبدأ من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6 مساء اليوم الاثنين،بمناطق البعيرات، وحاجر الأقالتة، وحاجر الضبعية.

وأهاب المسئولون بشركة مياه الشرب، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بأخذ احتياجاتهم من المياه لهذه الفترة.

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