دير أمن الأقصر: تحديد حرم آمن للكنائس والمواقع السياحية لحمايتها

الأقصر- محمد محروس:

أكد اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، تحديد حرم آمن لكافة الكنائس والأديرة، في إطار خطط التأمين الموضوعة لحمايتها من أية محاولات تخريبية من جانب الإرهابيين.

وأضاف اللواء مصطفى صلاح الدين، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه يواصل جولاته اليومية بمختلف مراكز المحافظة مع بداية توليه المسئولية، مشيرًا إلى عقده جولة بمركز القرنة غرب المحافظة شملت قسم الشرطة وكافة الأكمنة الشرطية الثابتة والمتحركة والسرية لمتابعة الإجراءات الأمنية لحماية وتأمين المواقع الأثرية والسياحية والأديرة والكنائس والطرق والمنشآت العامة والخاصة."

وأكد مدير أمن الأقصر استمرار الجولات اليومية من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، للتأكيد على أجهزة الشرطة المختلفة بضرورة اليقظة والانتباه لمواجهة مخططات أعداء الوطن.

وكشف مدير أمن الأقصر اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتضييق الخناق على المتهم الثاني في حادث إسنا الإرهابي "عمرو سعد" والهارب منذ الخميس الماضي، بتوزيع ونشر صوره بكافة المواقع الشرطية ومحاور الطرق الرئيسية ودور العبادة، بالتنسيق مع الأهالي لمحاصرته تمهيدًا للقبض عليه.