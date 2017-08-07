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محافظ القليوبية ووزير الصحة يبحثان إنشاء مركز للقلب بقليوب

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية ووزير الصحة يبحثان إنشاء مركز للقلب بقليوب

03:05 م الإثنين 07 أغسطس 2017

محافظ القليوبية ووزير الصحة يبحثان إنشاء مركز للقلب بقليوب

وزير الصحة يلتقي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بمقر المعهد القومي للتدريب بالقاهرة.

بحث الاجتماع بروتوكول التعاون مع جمعية أصدقاء القلب، لإنشاء مركز للقلب بمدينة قليوب، ومناقشة تطوير مستشفى طوخ، ورفع كفاءتها، وكذلك الإعداد للافتتاح الرسمي لمستشفى أبو المنجا بحي غرب شبرا الخيمة.

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