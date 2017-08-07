مصرع فران صعقًا بالكهرباء من مبرد مياه في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي فران مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الإثنين، خلال ملئه زجاجة مياه من "مبرد" في مركز الشهداء.

تلقى السيد أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، باستقبال مستشفى الشهداء المركزي "ي.س.ى.ج"، 13 عامًا، فران، جثة هامدة، بإدعاء صعق كهربائي.

وتبين أنه أثناء ملء المتوفى زجاجة مياه من مبرد بالشارع المجاور للفرن حدث له صعق كهربائي، ما أدى لوفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهه جنائية، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 4214 إدارى مركز الشهداء لسنة 2017.

ونقلت الإسعاف الجثة إلى مستشفى الشهداء المركزي.