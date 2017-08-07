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الأرقام الخيالية تبعد الصالح عن الانضمام للأهلي.. وميداني الأقرب

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الأرقام الخيالية تبعد الصالح عن الانضمام للأهلي.. وميداني الأقرب الأرقام الخيالية تبعد الصالح عن الانضمام للأهلي.. وميداني الأقرب

التحرير

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كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن المفاوضات مع اللاعب السوري أحمد الصالح، المحترف في صفوف فريق هينان جياني الصيني، توقفت بسبب الأرقام الخيالية التي طلبها كلاً من اللاعب والنادي الصيني.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «أحمد الصالح يبتعد لأننا لن نستطيع توفير طلباته المالية».

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على جانب آخر، اعترف المصدر أن عمر ميداني اللاعب السوري المحترف في صفوف نادي حتا الإماراتي، أصبح أقرب من أي لاعب سوري آخر لدعم دفاع الأهلي، خاصة وأن هناك مرونة نسبية منه ومن النادي الإماراتي في عملية التفاوض ويبقي فقط الاستقرار النهائي من حسام البدري، على ضمه لكي ينهي الأهلي الصفقة رسميًا.

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التحرير

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