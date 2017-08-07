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الأهلي يعلن رسميًا عن صفقة أيمن أشرف عقب لقاء سموحة

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الأهلي يعلن رسميًا عن صفقة أيمن أشرف عقب لقاء سموحة الأهلي يعلن رسميًا عن صفقة أيمن أشرف عقب لقاء سموحة

التحرير

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كشف مصدر مسئول في النادي الأهلي، اليوم الإثنين، أنّ القلعة الحمراء، استقرت على الإعلان رسميًا عن التعاقد مع أيمن أشرف، ظهير أيسر نادي سموحة، عقب مواجهة الفريق السكندري في قبل نهائي كأس .

ويلتقي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، نظيره سموحة بعد غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«التحرير»، إنّ النادي فضل تأجيل الاعتراف الرسمي بالصفقة احترامًا لنظيره سموحة الذي تمسك باستمرار اللاعب معه خلال المواجهة التي ستجمع بين الفريقين.

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ونفى المصدر بشكل قاطع وجود أي رغبة في التراجع عن التعاقد مع أيمن أشرف صاحب الـ(26 عامًا)، وأكد تمسك القلعة الحمراء باللاعب بشكل نهائي وعدم التفريط فيه.

وأتم المصدر، أن أيمن أشرف وقع على عقود انضامه ولا يحق له من الاساس الانضمام إلي أي نادي آخر في إشارة إلي الأنباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات مع .

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التحرير

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