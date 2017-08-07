وزير الرياضة يُكرم منتخب الصم والبكم والكونغ فو والخماسي الحديث

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كرم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، عددًا من الاتحادات الرياضية التي حققت نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة، وهي منتخب الصم لكرة القدم ومنتخب الشباب للخماسي الحديث ومنتخب الكونغ فو.

وأكد عبد العزيز، على أن كل لاعب من تلك المنتخبات قام ببذل أقصى مجهود في سبيل تقديم نتائج رائعة مثل منتخب الصم والبكم ومنتخب الخماسي الحديث والكونغ فو، مشيرًا إلى أن الجميع كان على قدر المسئولية وحقق إنجازات تضيف لرصيد الرياضة المصرية من الميداليات في ظل ظروف صعبة، مضيفًا أنه سوف يتم صرف 750 ألف جنيه لمنتخب الصم، و500 ألف جنيه للخماسي الحديث، و120 ألف جنيه للكونغ فو.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الإعداد الجيد استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020، وأنه سوف يكون هناك استقرار في كافة الاتحادات في الفترة المقبلة، بعد صدور قانون الرياضة، والاستعداد للانتخابات في كافة الهيئات الرياضية.

كما وجه الشكر للإعلام الرياضي، الذي يدعم كافة الألعاب ويسلط الضوء على الأبطال، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك تكريمات أخرى تباعًا للفرق القومية.

من جانبه أعرب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو، عن سعادته عن الحصول على الميداليات بالبطولة، وأكد أن وزير الرياضة كان يقف مساندا للاتحاد في كل شيء قبل وأثناء وبعد البطولة.

وأشار شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إلى أهمية التكريم الذي تقوم به الوزارة حيث انه يعتبر دافع كبير لكل اللاعبين لبذل الجهد وتقديم المزيد في سبيل رفعة اسم مصر، وقدم الشكر للاعبين علي الجهد المبذول والوزارة علي تذليل جميع العقبات أمامها.

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كما أعربت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية عن سعادتها، حيث إن هذه أول مرة يحصل منتخب مصر للصم والبكم علي الميدالية البرونزية، وأكدت أن اللجنة البارالمبية تبذل أقصي ما في وسعها للحصول علي مثل هذه النتائج، وقدمت الشكر للوزير علي الدعم اللامحدود الذي يقدمه للجنة البارالمبية بشكل عام و للصم على وجه الخصوص.

وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية علي سعادته بالنتائج التي حققها المنتخبات المصرية المختلفة والتي تساهم في رفع اسم مصر عاليا بين الدول مع التأكيد علي أن قانون الرياضة الجديد الذي تم اقراراه يساعد علي تطوير الرياضة والنهوض بها.

كان منتخب مصر للصم كرة القدم قد حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد الصم في تركيا، كما حصل منتخب مصر للكونغ فو على بطولة أفريقيا السادسة للووشو كونغ فو، التي أقيمت في بنين بمشاركة 15 دولة أفريقية.

كما حصل المنتخـب المصري لشباب الخماسي الحديث، على 6 ميـداليات في بطولة العالم للشـباب تحـت 19 سـنة التى أُقيمت في الفترة من 17 إلى 24 يوليـو بمدينة بـراج بجمهـورية التشـيك، حيـث كـان رصيـد مصـر في البطولة ذهبيـة و3 فضيات وبرونزيتان.

يذكر أن حضر التكريم محمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة، وشكرى حسن وكيل الوزارة للاداء الرياضى، واللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ومحمد كساب مدير عام العلقات العامة والاعلام، ونادر التطاوى مدير عام المنتخبات القومية.