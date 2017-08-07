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وفد برلماني يلتقي القائم بأعمال السفير الأمريكي بسبب «تحذيرات زيارة مصر»

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وفد برلماني يلتقي القائم بأعمال السفير الأمريكي بسبب «تحذيرات زيارة مصر» وفد برلماني يلتقي القائم بأعمال السفير الأمريكي بسبب «تحذيرات زيارة مصر»

التحرير

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استقبل عدد من أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، اليوم، الإثنين، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة توماس جولدبيرجر، بناء على طلبه، بمقر مجلس النواب، في ضوء الخطاب الموجه من أعضاء البرلمان المصري إلى الكونجرس الأمريكي، احتجاجا على التحذيرات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة لرعاياها من زيارة واعتبارها دولة غير آمنة.

وتضمن الخطاب المرسل من أعضاء مجلس النواب، اعتراضهم على التحذير الأخير الصادر من الولايات المتحدة لرعاياها من زيارة مصر، وفي ضوء ذلك طلب القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، عقد لقاء أعضاء مجلس النواب للاطلاع على أسباب غضبهم من التحذير الأمريكي، حيث واجهه النواب بتحفظاتهم.

وقال بيان رسمي، صادر عن لجنة الإعلام، بمجلس النواب، فإن ممثل السفير الأمريكي أكد خلال اللقاء أن البيان الأخير بشأن تحذير رعايا الولايات المتحدة من زيارة مصر، لم يكن دقيقا في صياغته، علاوة على أنه لم يكن هناك تنسيق مع المصرية قبل إصدار التحذيرات، مشيرا إلى أنه سيبلغ الإدارة الأمريكية بذلك.

وأوضح البيان أن النواب أكدوا خلال اللقاء، أن توقيت البيان الأمريكي ترك أثرا في نفوس المواطنين المصريين، خاصة في ظل ما تواجهه مصر في حربها مع الإرهاب، وأن ذلك يحتاج إلى دعم أمريكي وليس إصدار تحذيرات من شأنها التأثير سلبا على القاهرة.

وشدد النواب على أن مثل هذه التحذيرات تؤدي إلى الإضرار بالعاملين في السياحة المصرية، وتؤثر سلبا على الاستثمار في مصر، وتسيء لصورة مصر مع دول أخرى.

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واعترض النواب، على وصف «المعارضة المسلحة» التي وردت بالبيان، وهو المصطلح الذي تستخدمه بعض الدوائر الأمريكية لوصف ما يحدث في مصر، مؤكدين أن هناك فارقا كبيرا بين المعارضة والإرهاب.

وانتقد النواب بعض الأفلام الأمريكية التي تسيء إلى مصر وتسير في نفس اتجاه التحذيرات، ومنها أحد الأفلام التي عرضت في دور السينما في مصر، ويتضمن إشارات بأن مصر دولة غير آمنة.

ووفقا للبيان فإن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، أكد رفضه لمثل هذه الأوصاف، مؤكدا أنه سينقل إلى الإدارة الأمريكية اعتراضات أعضاء مجلس النواب المصري على ما حدث.

وشدد جولدبيرجر على أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قوية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، علاوة على تطورها في المجال العسكري، حيث ستقام مناورات النجم الساطع، الشهر المقبل بين مصر وأمريكا بمشاركة 21 دولة أخرى، وذلك دليل على تحسن العلاقات، خاصة بعد توقف المناورات منذ 2009.

وحضر اللقاء كل من النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والنائبة داليا يوسف، والنائبة آمنة نصير، والنائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة إنجي فهيم والنائب محمد السلاب، والنائبة ياسمين أبو طالب.

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التحرير

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