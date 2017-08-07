مطالب بنقل سجناء «الهلايل والدابودية» إلى قنا ومساعدة أسرهم ماليا

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طالب المهندس أحمد السيد، رئيس لجنة المصالحة بقبيلة بني هلال بأسوان، بتقديم مساعدات اجتماعية ومالية لأسر السجناء من متهمي قضية "الهلايل والدابودية" التي وقعت في أبريل عام 2014.

وقال "السيد" إن أسر السجناء يعانون من ظروف اجتماعية صعبة في ظل حبس ذويهم لمدة 3 سنوات، مناشدا وزير الداخلية بنقلهم من سجن أسيوط إلى سجن قنا العمومي؛ تيسيرا على أسرهم لبعد المسافة بين أسيوط وأسوان.

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والتقى عدد من قيادات "الهلايل والدابودية"، الأربعاء الماضي، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، والدكتوره فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومي، خلال زيارتهم للمحافظة.

ويُشار إلى أنه في 4 مايو الماضي، قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، وإلغاء أحكام الإعدام والسجن على 62 متهما، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.