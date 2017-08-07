«رمال وطين» في مياه الشرب بسوهاج.. والشركة: مطابقة للمواصفات (صور)

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يعاني أهالي عدة قرى بمحافظة سوهاج من تلوث مياه الشرب، وتحول لونها للأسود والأصفر بجانب الترسبات الرملية والطينية التي تشكل خطرا على حياة الجميع.

يقول رمضان عبد النبي، أحد أهالي قرية بندار الكرمانية، إن مياه الشرب رائحتها كريهة، لافتا بأنهم تقدموا بشكاوى للشركة، وكان الرد "المياه سليمة والتغيرات بسبب تطهير المحطات".





يضيف محمود صابر، مقيم بقرية كوم اشكيلو التابعة لمركز جرجا، أن مياه الشرب ملوثه في المنازل ونلجا لفتح أبواش الحرائق بالساعات لتطهيرها، مؤكدا أن المشكلة تتكرر بشكل مستمر "الكل اشترى فلاتر".

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وفي قرية شطورة، يعاني قاطنو منطقة أبو العلا من تلوث مياه الشرب، ولجأ عدد كبير منهم إلى مياه الطلمبات الأكثر خطورة بسبب ما وصفه البعض بتعنت مجلس مدينة طهطا في توصيل خط مياه بزعم أنهم خارج الحيز العمراني رغم أن خط المياه يبعد عنهم 50 متر، حسب قولهم.

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء محمد بدري، شدد على أنه يتم أخذ عينات من مناطق الشكاوى، وإرسالها إلى المعامل التي تثبت مطابقتها للمواصفات، وعدم وجود تغير في الخواص الطبيعية، مضيفا أن تغير لون المياه ناتج عن عمليات التطهير ورفع كفاءة المحطات.





وأشار "بدري" إلى أن حل مشكلة قرية شطورة -خاصة غرب السكة الحديد- مسؤولية الوحدة المحلية، قائلا: "جاهزين لتوصيل الخط فور موافقة مجلس المدينة".