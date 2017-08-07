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سعفان يرفض تسليم عقود الملتقى الوظيفي بسبب الأجور

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سعفان يرفض تسليم عقود الملتقى الوظيفي بسبب الأجور سعفان يرفض تسليم عقود الملتقى الوظيفي بسبب الأجور

التحرير

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زار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 58 مصنعا بالمنطقة الصناعية، جنوب  بورسعيد، مؤجرة لـ128 شابا، بمبلغ ألف و168 جنيه شهريا، مخصص منها 37 مصنعا لصناعات الملابس الجاهزة، وزعت على 81 شابا (54 ذكرا، و27 أنثى)، وخصصت 10 لصناعات الجلود وزعت على 20 شابا (17 ذكرا، و3 إناث)، و8 لصناعات البلاستيك وزعت على 20 شابا (15 ذكرا، و5 إناث)، بجانب تخصيص 3 مصانع لصناعات الكرتون وزعت على 7 شباب (6 ذكور، وأنثى).

ورفض الوزير تسليم عقود الملتقى الوظيفي للشباب، الذي نظمته مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين، الشهر الماضي، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تنطبق عليهم نسبة الـ5%، مطالبًا بتعديل المرتبات في العقود، بعدما اكتشف في أثناء توزيعها أن المرتب بالعقد 400 جنيه أجر أساسي بجانب 100 جنيه أجرا متغيرا، ليصل إجمالي الراتب عقب استقطاع التأمينات والضرائب إلى قرابة 420 جنيها.

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وسلم سعفان 165 عقد عمل للشباب و125 فرصة تدريب، أعقبها جولة بعدد من مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار.

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التحرير

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